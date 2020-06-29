أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن 5 سنوات، من بينها سنتان نافذتان، على رئيس الوزراء الأسبق، فرانسوا فيون، فضلا عن سجن زوجته بينيلوب 3 سنوات بحسب موقع روسيا اليوم.

وجاء قرار المحكمة بعد اتهام الزوجين في قضية وظائف برلمانية وهمية استفادت منها بينيلوب واثنان من أبناء فيون مقابل مئات آلاف اليوروهات دفعت كرواتب لهم من الأموال العامة.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن المحكمة فرضت أيضا على الزوجين دفع غرامة قدرها 375 ألف يورو عن كل واحد منهما.

وقد أعلن محامي الزوجين في وقت لاحق أنهما سيستأنفان الحكم الصادر بحقهما.