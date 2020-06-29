قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر حسام حسني، إنه في غضون أسبوعين ستكون هناك «تجربة مصرية خالصة لإنتاج دواء مصري» لوباء فايروس كورونا.

وأضاف حسني، (الأحد): «هناك بعض الأدوية تحت الدراسة، وخلال أسبوعين تكون دراستها انتهت. سيكون الدواء بفكر وتجربة سريرية مصرية في منتهى القوة»، مُتمنيًا أن «يكون هو الدواء الفعال لكورونا»، بحسب موقع «CNN».

ويتولى المركز القومي للبحوث وشركات أدوية مصرية إجراء هذه التجارب.

وأضاف حسني: «كل التجارب الجارية حتى الآن نتائجها الأولية جيدة، لكن كلجنة علمية لن نعلن غير النتائج النهائية الفعالة والآمنة».

وأعرب عن تفاؤله بأن بلاده قادرة على عبور أزمة الوباء في وقت قريب.

وبشأن ارتفاع معدل الإصابات والوفيات في الآونة الأخيرة، قال حسني إن «لدينا نسبة شفاء تصل إلى 26% تعتبر عالميًا جيدة جدًا، ونسبة وفيات تقدر بنحو 4%، لو قارنا الأرقام بالنسبة للعالم تعتبر جيدة، لكن عامة نسبة الوفيات تزعج أي مصري».

ويوم الأحد وصل إجمالي عدد حالات كورونا المُسجلة في مصر إلى 65188، منها 17539 حالة تعافت من الوباء، و2789 حالة وفاة.

وفي الساعات الـ24 الماضية، حدثت 1265 إصابة جديدة، و81 وفاة إضافية، حسب آخر إحصاءات مُعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية.