كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية حسام حسني مساء (الأحد) أن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي «غير جيدة».

وكشف حسني أن «كورونا» ليس سبب تدهور حالتها، مؤكدا أن السبب يعود إلى إصابتها بمرض آخر لم يكشف عنه.

ونفى حسني ما تردد عن حصول الفنانة القديرة على علاج بلازما دم المتعافين من الفايروس 3 مرات، مؤكدا في تصريحات تلفزيونية أن الجداوي حصلت على العلاج ببلازما الدم مرة واحدة فقط، ويتم التعامل معها مثل أي مريض آخر.

وكان حسام حسني صرح سابقا بأن حالة الفنانة رجاء الجداوي قد تدهورت، حيث قال: «إذا لم ننجح في علاجها ستكون إرادة الله»، بحسب موقع «روسيا اليوم».

والفناة المصرية الكبيرة موصولة بجهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أنبوب متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين لتوصيل الأكسجين، وذلك بعدما فشل جهاز «سناب» الذي كانت موصولة به طيلة الأيام السابقة.