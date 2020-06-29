أطاح وباء كورونا بخطط كثير من الشباب، سواء الراغبون في الدراسة والتدرب بالخارج أو الساعون لإيجاد وظائف. وللحد قليلاً من آثار فايروس كورونا أعلنت الدنمارك (السبت) رفع عدد المجندين في الخدمة العسكرية.

وأعلنت وزيرة الدفاع عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ترين برامسن إتاحة التجنيد في الخدمة العسكرية لـ150 شخصاً إضافياً، علاوة على الـ5000 فرصة تجنيد التي نص عليها برنامج أُقر ضمن الموازنة العامة للبلاد.

وقالت الوزيرة: «نعلم أن عدداً كبيراً من الشباب لا يجدون ما يفعلون في هذا الظرف، ونرغب في أن يستفيدوا من العروض التي يقدمها الجيش، والخدمة العسكرية جزء منها. هؤلاء هم حالياً على قائمة انتظار، ونرغب في أن يتاح لهم مكان» للتدريب في الجيش، بحسب موقع «العربية».

وأضافت أن «الخدمة العسكرية شيء يلازمك طوال حياتك، لذلك من الواضح أن علينا استعمال النظام القائم حتى يؤديها مزيد من الشباب».

والخدمة العسكرية إجبارية نظرياً للرجال في الدنمارك، لكن لا يخضع لها سوى عدد صغير من كل فئة عمرية، 99% منهم متطوعون.