أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يخضع لفحوصات فايروس كورونا مرة كل ثلاثة إلى أربعة أيام، وكانت جميعها سلبية.

وقال بوتين خلال مقابلة مع الإعلام المحلي: «أقوم بالفحص بشكل منتظم كل ثلاثة إلى أربعة أيام». وأجاب عن سؤال حول ما إذا كانت نتائج الاختبارات سلبية «نعم».

وفي وقت سابق، أعلن التجمع الصحفي للكرملين أنه تم بناء نفق خاص في مقر إقامة الرئيس الروسي للحماية من فايروس كورونا. وتتمثل مهمة النفق في تطهير وتعقيم كل من يمر به، حيث يتم رش الشخص برذاذ ناعم يغطي الملابس بطبقة رقيقة، أما الأماكن المكشوفة من الجسم فيتم تطهيرها بمحلول مطهر خاص، بحسب موقع «العربية».

وكان المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف، أعلن في أبريل الماضي أن كل شخص يلتقي به بوتين يخضع لاختبار «كوفيد-19».

وأضاف أن الرئيس الروسي لم يحظر المقابلات وجها لوجه بشكل كامل، ولكنه قلل منها، مع اتباع قواعد السلامة والتباعد الاجتماعي.