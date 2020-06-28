قالت شركة ستاربكس إنها ستوقف الإعلانات مؤقتًا على «جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي» وتعهدت بإجراء مناقشات داخليًا ومع شركاء وسائل الإعلام ومنظمات الحقوق المدنية لوقف انتشار خطاب الكراهية. وأعلنت الشركة الأحد أنها ستواصل النشر على مواقع التواصل الاجتماعي دون ترويج مدفوع بحسب موقع سي إن بي سي.

وستاربكس هي أحدث المعلنين الرئيسيين لإعلان مثل هذا الإعلان وسط مقاطعة بدأت مع Facebook ولكنها الآن تصل إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. وقالت شركة Coca Colla يوم الجمعة أيضًا إنها ستوقف الإعلانات مؤقتًا على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، بينما توقف يونيليفر الإعلانات على Facebook وInstagram وTwitter في الولايات المتحدة حتى 31 ديسمبر. يوم السبت، قالت عملاق الأرواح Diageo أنها ستوقف الإعلانات المدفوعة عالميًا على «منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية» ابتداء من يوليو. وقال متحدث باسم ستاربكس إن وقفة وسائل التواصل الاجتماعي هذه لن تتضمن موقع YouTube المملوك لشركة Google.