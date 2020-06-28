أدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مقابلة مع صحيفة «ميل أون صنداي»، مجموعة من تمرينات الضغط مظهرا أنه في كامل لياقته البدنية بعد إصابته بمرض «كوفيد-19».

واستغل جونسون المقابلة للكشف عن خطط للإنفاق على البنية التحتية لمساعدة بريطانيا على «التعافي» من تبعات إجراءات العزل العام التي فرضت لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

وكان الزعيم البريطاني حريصا أيضا على إظهار أنه عاد إلى لياقته، بعد قضائه بعض الوقت في العناية المركزة في المستشفى في أبريل إثر إصابته بالفايروس.

وقال جونسون وهو يرتدي قميصا وربطة عنق «أشعر أنني كالحصان الآن.. هل تريدونني أن أقوم ببعض تمرينات الضغط لأريكم إلى أي مدى عدت فيه إلى كامل لياقتي البدنية؟»، ليأخذ بعد ذلك وضعية التمرين ويؤدي بعضا منه، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وأضاف «ستشهد البلاد تعافيا.. وبالتأكيد فإنني شديد التفاؤل، لم أشعر بحال أفضل من هذا من ذي قبل».