قالت جامعة برنستون إنها تعتزم إزالة اسم الرئيس الأمريكي السابق وودرو ويلسون من أحد أبنية الحرم الجامعي بسبب «أفكاره وسياساته العنصرية»، بحسب موقع بي بي سي.

وتأتي الخطوة في أعقاب موجة احتجاجات اجتاحت شتى أرجاء الولايات المتحدة إثر وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصل أفريقي، أثناء محاولة توقيفه من جانب الشرطة.

وكان ويلسون تولى رئاسة الولايات المتحدة خلال الفترة من عام 1913 إلى عام 1921 وساعد في إنشاء عصبة الأمم، الكيان السابق لما يُعرف حاليا باسم الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك، فقد دعم ويلسون سياسة الفصل العنصري وفرضها على العديد من الوكالات الفيديرالية.

كما منع الطلاب السود من الالتحاق بجامعة برنستون أثناء توليه رئاسة الجامعة، وسمح لكيانات تمييزية متعصبة لذوي البشرة البيضاء.