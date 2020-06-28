أعلن والد خطيبة الفنان المصري حسن شاكوش فسخه خطوبة ابنته منه، وطلب منها أن تسامحه لعدم إعطائها فرصة لتقرر هي استكمال الخطوبة من فسخها.

ونشر والد خطيبة شاكوش صورة تجمعه مع ابنته على فيسبوك، وعلق عليها قائلا: «قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله أن الأمور وضحت في أولها وسامحيني يا حبيبتي إني مش اديتك فرصة أن تأخذي وقتك وتفكري، وقررت فسخ خطوبتك، واللي جاي إن شاء الله أحسن، وربنا يختار لك الصالح».

ووقع الانفصال بعد مرور نحو 3 أسابيع فقط على الخطوبة، ولم تفصح خطيبة شاكوش عن السبب، بينما رفض هو الآخر التعليق.