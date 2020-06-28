بعد إصابتها بمرض نادر يصيب 50 شخصا على كوكب الأرض، لم تستحم الأمريكية راشيل فيتر منذ 5 سنوات. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، شخّص الأطباء إصابة فيتر (23 عاماً) بالشرية المائية «حساسية الماء» في يوليو 2015، بعد معاناتها من ألم حارق كلما غسلت يديها أو استحمت أو أصاب المطر جلدها. وتقول فيتر: «ظهر الطفح الجلدي لأول مرة وعمري 18 عاماً، فغيرت نوعية الصابون، ولكن دون جدوى». وأوضح الأطباء أن الطفح الأحمر يندلع في جسدها بالكامل بمجرد تعرقها، ولا يمكنها تناول أكثر من نصف كوب ماء في الشربة الواحدة، ما يضطرها لتمرير منشفة مبللة على جسدها مرة أسبوعياً.