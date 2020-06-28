توقعت منظمة الصحة العالمية أن يتراجع فايروس كورونا في الصيف، ليعاود نشاطه في الخريف، كما حدث خلال سيناريو الأنفلونزا الإسبانية. وكررت المنظمة، على لسان مديرها المساعد للمبادرات الصحية رانييري جويرا (السبت)، تحذيرها من أن الملايين قد يفقدون حياتهم إذا شهد العالم موجة ثانية من الإصابات، مؤكدا أن الفايروس انتشر حتى الآن مثلما توقع المسؤولون في المنظمة. ووفق CNN الأمريكية، شبه جويرا الفايروس التاجي الذي أصاب أكثر من 9 ملايين حول العالم حتى الآن، بالأنفلونزا الإسبانية، لجهة تفشيها، إذ انخفضت صيفا وعاودت نشاطها في سبتمبر وأكتوبر، ما أودى بحياة 50 مليوناً خلال الموجة الثانية.