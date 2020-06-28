أصدرت أيطاليا قراراً بمنع مسافريها من استعمال أكثر الأماكن طلباً في الطائرة، ألا وهي المقصورة المخصصة لوضع الأمتعة الصغيرة فوق المقاعد بحسب ما ذكره موقع العربية. نت.

ولن يتمكن المسافرون من أو إلى إيطاليا جوّاً في الوقت الحالي، وربما لأشهر قادمة، حتى زوال فايروس كورونا عن وجه الكرة الأرضية، من استخدام مقصورة الأمتعة فوق مقاعدهم في الطائرات بعدما اعتبرت سلطة الطيران المدني الإيطالية أنها تشكل خطراً على الصحة.

وجاء القرار بموجب مرسوم حكومي نجم عن مخاوف من انتشار أوسع للفايروس المستجد، يلزم المسافرين بحمل حقيبة صغيرة يمكن وضعها تحت المقعد المقابل. أما الهدف من هذا القرار فمنع التلامس بين الركاب والحد من الحركة داخل الطائرات.

إلى ذلك، أكدت سلطة الطيران المدني الإيطالية عدم إلزام الركاب بدفع مبلغ إضافي لتسجيل حقائبهم.