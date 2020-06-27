بسبب دوره في مسلسل دلع البنات، تعرّض الممثل المصري سامي مغاوري للاعتداء بالضرب من امرأة خلال تواجده في أحد المراكز التجارية.

وقال مغاوري في مقابلة تلفزيونية مع قناة «TeN»، إنه كان يجسد شخصية رجل شرس في أحداث المسلسل، ويتناول الكحول والمخدرات بشكل كبير، ولم يكن لديه مانع لفعل أي شيء في سبيل الحصول على أموال من زوجته وابنته، مشيراً إلى أنه على الرغم من صغر مساحة الدور إلا أنه كان مؤثراً في الأحداث.

وأوضح أنه أثناء عرض المسلسل، فوجئ بسيدة تتهجم عليه داخل أحد المراكز التجارية، صارخة في وجهه: «حرام عليك.. هو لازم الواحدة تكون مفترية عليك».

وذكر أنه لم يكن يدرك طبيعة الخلاف وأسباب الاعتداء عليه في بداية الأمر، قائلاً: «لما بدأت تقول أسماء الشخصيات اللي في المسلسل بدأت أفهم، وقلت لها ده تمثيل، وشرحت لها الأمر، واعتذرت لي في النهاية».

يذكر أن مسلسل «دلع البنات» عرض لأول مرة، عام 2014، وهو من بطولة مي عزالدين، وكندة علوش، ومحمد عادل إمام، وريم البارودي، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.