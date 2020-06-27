يحبط الكثيرون، لعدم خسارة الوزن رغم اتباعهم حميات وبرامج غذائية وممارسة الرياضة، ووفق DW الألماني، يؤكد خبراء التغذية أن هناك 5 عادات تبطئ عملية الأيض ما يحول دون تجاوب الجسم مع الحمية، وهي: قلة النوم ما يبطئ عملية التمثيل الغذائي، علاوة على قلة الحركة التي تؤدي لذات النتيجة، كونها تعني حرقا أقل للطاقة، كما أن تناول السكريات والكربوهيدرات بين الوجبات بخلاف أنه يزيد السكر في الدم، يضر عمليات الهضم وحرق الدهون بالجسم. ويعد قلة الأكل اعتقادا خاطئا، إذ تقلل التمثيل الغذائي في الجسم ما يدفعه لتخزين الطعام والاحتفاظ بالوزن، وأخيرا عدم تناول كميات كافية من المياء خلال اليوم.