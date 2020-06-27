قررت جامعة التكنولوجيا في آيندهوفن الهولندية، معالجة عدم المساواة بين الجنسين بتوظيف النساء فقط، باعتبارهن يجذبن الطلاب ويعطين قيمة لهذا الصرح الذي يطبق مثل هذا القرار لأول مرة في العالم، في البلد العضو البارز في الاتحاد الأوروبي. ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، كان النساء قبل سنوات يمثلن 15% فقط من موظفي هذه الجامعة، وهو اتجاه طبيعي في ذاك الوقت، إلا أن انتقادات المفوضية الأوروبية التي أكدت أن النساء يشكلن 48% من الخريجين، كما يشغلن 24% فقط من المناصب الجامعية العليا، دفع الجامعة لاتخاذ هذا القرار وبشكل جذري، إذ أوقفت تشغيل الرجال في المناصب الشاغرة في الشهور الـ6 الأولى من العام الدراسي، وقصرتها على النساء، على أن تسمح بتعيين الرجال حال عدم توفر نساء مؤهلات لشغل هذه المناصب.وذكرت الجامعة، أن الهدف من الخطوة هو الوصول إلى نسبة 30% من النساء في كل أقسامها، ولن يتم توظيف سوى النساء حتى الوصول إلى تحقيقه، ما مكنها من رفع عدد العاملات فيها من 15 إلى 25% العام الماضي، واحتفت الجامعة بأنها الأولى في العالم التي تعتمد مثل هذه التدابير الجذرية للمساواة بين الجنسين.يذكر أن الأكاديميات يتقاضين أجورا أقل من نظرائهن الرجال، كما يتم تعيينهن بعقود بدوام جزئي وغير مستقر، فيما لا تزال مشكلات العنصرية تواجه التوظيف بالاتحاد الأوروبي بشكل عام، إذ إن 91% من أساتذة الجامعات من البيض، و74.5% من الرجال، و96.9% من الأشخاص الأسوياء ولا مجال تقريبا لذوي الاحتياجات الخاصة.