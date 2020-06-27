قرر ما بقي من سكان «سان جيوفاني» الإيطالية استقطاب السياح لقريتهم، إذ هيأوا المنازل المهجورة لاستضافتهم أسبوعاً مجاناً، بعد نزوح أكثر من 90% من سكانها إلى المدن الكبرى بحثا عن الرزق، وقال عمدة البلدة بمقاطعة غلادو (جنوب إيطاليا) إن القرية ذات المناظر الطبيعية الخلابة تبعد ساعتين عن العاصمة روما، و40 دقيقة فقط عن ساحل البحر الأدرياتيكي، وجبال الأبناين. فيما رشحت صحيفة «نيويورك تايمز» منطقة موليس التي تضم القرية علاوة على 52 مكاناً سياحياً «تجب زيارتها في 2020»، وبينما اشترط العمدة ألا يكون المستفيد من سكان القرية أو أقرابهم، تلقى حتى الآن نحو 600 طلب من راغبي الاستفادة من هذا العرض.