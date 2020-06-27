لم يوقف توسّل طفلة (5 سنوات) «بموت يا ماما» الأم عن خنقها وشقيقتها (7 سنوات) حتى الموت، مبررة جريمتها بأنها تحميهما من أبيهما. وفي التفاصيل، كشفت نيابة شبرا الخيمة المصرية لغز وفاة طفلتين، ادعت أمهما اختناقهما نتيجة تسرب غاز في الشقة، قبل أن تعترف قائلة: «أنجبت 3 أطفال بنتين وولد، ولكن الأخير توفي، فساءت حالة أبيهم النفسية، وتغيرت معاملته للطفلتين، وتطورت لضربهما كل يوم بلا سبب، كما حملني مسؤولية وفاة ابننا. فقررت أن أرحمهما من العذاب، رغم أن الصغيرة ظنت أني أداعبها أثناء خنقها». وأمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام لحين محاكمتها بتهمة القتل العمد.