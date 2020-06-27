لم يزل اختيار المتطرفة اليمنية توكل كرمان في مجلس حكماء «فيسبوك» يلقي بظلاله على المنصة، إذ لم تتخذ أي إجراءات لإزالة المنشورات العنصرية والمعلومات المضللة والكاذبة، التي دفعت عددا من الشركات الكبرى لوقف إعلاناتها على «فيسبوك» و«إنستقرام» و«تويتر»، ما كبّد الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك» مارك زوكربيرغ أكثر من 7.2 مليار دولار خسائر. ووفق وكالة «بلومبيرغ»، سجلت الخسائر بعد قرار شركات «كوكا كولا»، و«يونيليفر»، و«فيريزون»، وشركات كبرى أخرى، مقاطعة «فيسبوك» الذي لا يسعى لجعل بيئته نظيفة. ووسط عدم الرضى المتزايد عن سياسات شركته، قال زوكربيرغ (السبت): «لا نعتزم منح أي استثناءات لرسائل الشخصيات السياسية على المنصة، وستزيل أي منشور يدعو للعنف».