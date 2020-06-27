قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية بمصر، اليوم (السبت)، بحبس سما المصري 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور، ووضعها تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن ـ وشهرتها سما المصري ـ نشرت صوراً ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية بأفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.