كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»، مارك زوكربيرغ خسر أكثر من 7.2 مليار دولار، بعد إيقاف عدد من الشركات منها «كوكا كولا»، و«يونيليفر»، و«فيريزون» تعاملها مع منصاته مثل «إنستغرام» و«تويتر» و«فيسبوك»، متهمين هذه المنصات، بعدم اتخاذ إجراءات كافية لإزالة الرسائل والمنشورات ذات الطبيعة العنصرية والمعلومات المضللة.

وقال زوكربيرغ، (الجمعة) الماضي إن إدارة «فيسبوك» لا تعتزم منح أي استثناءات للرسائل التي تنشرها الشخصيات السياسية على منصة «فيسبوك»، مؤكداً أن «فيسبوك» تعتزم إزالة أي رسائل تدعو إلى العنف.