ودع المصريون أمس الأحد آخر أيام حظر تجول الذي استمر 94 يوماً، بعدما أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قراراً بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من يوم السبت 27 يونيو وحتى إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.

وقد نص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء البلاد على جميع الطرق.

كما نصت المادة الثانية على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.

إلى ذلك حددت المادة ضوابط عودة دور العبادة، وهي الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، والالتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات، التي تضعها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية القائمة على دور العبادة، بحسب الأحوال، وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 1625 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة وفاة 87 حالة جديدة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد فى تصريح له اليوم بخروج 399 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى اليوم.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2620 حالة وفاة.