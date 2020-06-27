انطلقت (الجمعة) أول رحلة من مطار أورلي الباريسي الدولي بفرنسا متجهة إلى مدينة بورتو البرتغالية، بعد إغلاق دام نحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي جائحة كورونا في البلاد. وكان هذا الإغلاق هو الأول منذ افتتاحه عام 1961. وصعد 135 راكبا على متن الطائرة، وتم تطبيق إجراءات صحية صارمة في المطار كإلزامية وضع الكمامات، وتوزيع المعقمات، والتذكير بمسافة الأمان الاجتماعي.

وكان مطار أورلي الباريسي قد أغلق أبوابه منذ 31 مارس الماضي بسبب تداعيات فايروس كورونا. وكان المدير العام لمجموعة مطارات باريس أوغستان دو روماني، قد أعلن أن المجموعة ترغب في العودة السريعة للرحلات السياحية وللأنشطة الاقتصادية. وتعمل على تحضير إعادة افتتاح المطار في أفضل الظروف الصحية.