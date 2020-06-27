بدأ الكابتن طيار ناكارين إنتا التايلاندي من الخطوط الجوية «Thai Lion Air»، المتوقف عن العمل بسبب فايروس «كورونا»، في توصيل الطلبات كتدبير مؤقت، بعد أن تعرّض إلى تخفيض راتبه بشكل كبير، لكنه قرر اتخاذ نهج نشط.

وتخلى ناكارين عن التحليق بالطائرات من أجل قيادة دراجة نارية، حيث يتحرك بأسرع ما يمكن لتوصيل الطعام إلى العالقين في منازلهم، بعد فرض سلطات العاصمة التايلاندية بانكوك، حالة إغلاق جزئي عقب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد.

لكن بإمكانه كسب 30 دولارا في اليوم وهو لا شيء مقارنة بما اعتاد عليه قبل أن تضرب الجائحة تايلاند إذ كان يتقاضى يوميا نحو 300 دولار.

وكان ناكارين يحلم بأن يكون طيارا منذ نعومة أظافره، مشيرا إلى أنه أمضى 15 عاما لتحقيقه.

وأكد أنه يرى الركاب يبتسمون عندما يرتدون ملابسهم ويذهبون إلى المطار أكثر من أي شيء آخر، بحسب موقع «CNN».

وقال ناكارين إن الطيارين أمثاله وجدوا أن راتبهم انخفض بنسبة 70 %، وتم تسريحه هو وأصدقاء له، ورغم اعتماد رواتبهم على مهماتهم الجوية التي جفت بسرعة، اكتشف وجود عمل متاح من خلال تطبيقات التوصيل.

وأضاف أنه كان يعتقد أنه لا يمكنه الجلوس انتظارا للمساعدة ويجب أن يقاتل من أجل إعالة أسرته، لافتا إلى أنه في المرة الأولى التي حصل فيها على طلب وسلمه إلى العميل كان شعوره رائعا وفخورا بنفسه.