دعت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) المبتكرين في أنحاء العالم إلى تطوير مرحاض لا يعمل فقط في الجاذبية الصغرى، بل أيضاً في الجاذبية القمرية في مركبة فضائية مستقبلية على سطح القمر كجزء من خططها للعودة إلى القمر بحلول عام 2024 في إطار مهمة «أرتميس».

وسيحصل التصميم الفائز على عشرين ألف دولار، في حين سيكافأ التصميم الثاني بعشرة آلاف دولار، والتصميم الثالث خمسة آلاف دولار. كما يتم أيضاً تشجيع الأولاد دون سن 18 عاماً على التقدم في فئة «الصغار».

وكتبت وكالة «ناسا» (الخميس)، «يأمل هذا التحدي في اجتذاب أساليب جديدة ومختلفة بشكل جذري لمشكلة التقاط المخلفات البشرية واحتوائها». ويجب أن يكون المرحاض قادراً على العمل في ظل جاذبية القمر التي تبلغ سدس جاذبية الأرض تقريباً. ويجب ألا يشغل أكثر من 0.12 متر مكعب، وأن يعمل بمستوى ضوضاء أقل من 60 ديسيبل، وهو ما يعادل تقريباً مروحة تهوية المرحاض على الأرض.

والموعد النهائي للتقدم إلى المسابقة هو 17 أغسطس القادم، و«ستمنح نقاطاً إضافية للتصاميم التي يمكنها التقاط القيء دون أن تطلب من أفراد الطاقم وضع رؤوسهم في المرحاض».