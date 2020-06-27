تمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية بعد عامين من عمليات البحث والتحري من القبض على شخص قام بالسطو المسلح، برفقة اثنين آخرين، على أحد البنوك في مدينة إربد بشمال البلاد.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، عن بيان لمديرية الأمن العام، «تعرض أحد البنوك في مدينة إربد في عام 2018 للسرقة في سطو مسلح من قبل شخص دخل إليه متنكرا بزي نسائي وبحوزته سلاح ناري وقام بسلب مبلغ 9547 دينارا (ما يقارب 13000 دولار) ثم فر هاربا»، وتم فتح تحقيق في الحادثة في حينه ولم يتم تحديد هويته.

ومن خلال المتابعة وردت معلومات لدى البحث الجنائي حول شخص مشبوه ومطلوب بعدد من قضايا السرقات يحمل علامات وصفات الشخص الذي قام بعملية السلب، وبالبحث عنه ألقي القبض عليه.

وأقر المتهم، بعد القبض عليه بالجريمة، مبينا أنه اتفق مع شخصين آخرين على تنفيذ عملية سطو مسلح على أحد البنوك، وأنه ساعدهما على دخول البنك متنكرا بزي امرأة وسلب المبلغ من الموظفين بعد تهديدهم بسلاح ناري وفر من المكان.

وتمكن رجال الأمن من القبض على أحد شركاء المتهم، في حين البحث جار عن الآخر.