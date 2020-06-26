قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إن أمام إدارته بقي عمل قليل لمكافحة فايروس كورونا، معربا عن قناعته بأنه سيتم إنجازه.

وقال ترمب، في كلمة ألقاها (الجمعة) خلال اجتماع للمجلس الاستشاري الأمريكي للسياسة في مجال الكوادر: «نحقق تقدما كبيرا فيما يخص القضية التي قدمت من مكان يسمى بالصين. أمامنا عمل قليل للقيام به ونحن سننجزه».

وتابع ترمب: «لدينا أرقام جيدة جدا فيما يخص عودة دولتنا (إلى حالتها قبل بدء الجائحة)، وهذا يحدث بشكل سريع جدا».

وتأتي تصريحات ترمب في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا حادا لعدد الإصابات بكورونا على أساس يومي خاصة في تكساس وأوكلاهوما وميزوري وفلوريدا وميسيسيبي.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد بنحو 2.5 مليون حالة وكذلك الأولى من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة بنحو 127 ألف شخص.