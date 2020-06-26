أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم (الجمعة)، أنها ستغلق محلاتها في جميع أنحاء العالم، إذ تتم معظم مبيعاتها الآن عبر الإنترنت.

وستقوم الشركة بتخصيص مبلغ 450 مليون دولار لتغطية انخفاض قيمة الأصول، وسيتم تسجيل هذه الرسوم في حسابات الربع الحالي من العام.

وذكرت الشركة العالمية أن مئات المحلات التي أغلقت خلال فترة تفشي وباء كورونا لن تتم إعادة فتحها مجدداً.

وأشارت «مايكروسوفت» إلى أن أعضاء فريق البيع بالتجزئة سيساعدون على الموقع، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم تسريح العمال.

وتعتزم الشركة من ناحية أخرى، إنشاء مراكز خبرة مايكروسوفت في لندن ونيويورك وسيدني، والمقر الرئيسي في ريدموند بولاية واشنطن.