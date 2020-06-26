قضت محكمة دنماركية، اليوم (الجمعة)، بسجن رئيس حزب «سترام كورس» اليميني المتطرف في الدنمارك راسموس بالودان، لمدة شهر؛ بسبب عدد من الجرائم، من بينها العنصرية، إذ شملت أفعاله المثيرة نشر فيديوهات معادية للإسلام على قنوات التواصل الاجتماعي لحزبه، وحرق القرآن الكريم علانية.

وبحسب موقع «اليوم السابع»، جاء قرار محكمة منطقة ناستفيد بحق بالودان بعد إدانته بـ14 جرما مختلفا، بما فيها العنصرية، وتوجيه شتائم، وقيادة السيارة بشكل خطر.

كما قضت المحكمة بمنعه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 3 أعوام، ومصادرة شهادة قيادة السيارة الخاصة به لمدة عام، ودفع تعويضات بقيمة 30 ألف كرونة (نحو 4300 دولار أمريكي) للشخص الذي وجه له الشتائم.

ولفت «بالودان» الانتباه، للمرة الأولى، عام 2017، عندما بدأ في نشر مقاطع فيديو مناهضة للمسلمين على منصة يوتيوب.