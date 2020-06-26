بعد نصف ساعة من إعلان وزارة الصحة وفاة مواطن كبير في السن انتقلت له العدوى من ابنه، نبه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من مخاطر زيارة الوالدين دون أخذ الاحترازات الوقائية، علاوة على هجران زيارتهم خوفاً عليهم من العدوى.

وحذر الربيعة في «رسالة من القلب»، اليوم عبر حسابه في «تويتر»، من عدم زيارة الوالدين بسبب الخوف عليهم من العدوى، وزيارتهم دون أخذ الاحترازات الوقائية، واصفاً هذه المعادلة بـ«الإفراط والتفريط». ونصح بزيارة الوالدين لكن باتخاذ الإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامة والحفاظ على المسافة الآمنة وعدم التقبيل.

وكتب: «اقترابك يضرّهم، وقطيعتك تُؤذيهم! من البرّ بالوالدين أن لا تهجرهم، فزيارتك لهم تُسعدهم؛ على أن تترك مسافة بينك وبينهم، مع عدم تقبيلهم، وارتداء الكمامة عند الحديث معهم. أرجوك حافظ عليهم، لنفرح دوما بقربهم».

ونشرت وزارة الصحة، اليوم، قصة حالة أصيبت بفايروس كورونا بسبب المصافحة وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، بعد أن تسبب مواطن عائد من مدينة أخرى في نقل العدوى لوالديه و16 فرداً من أسرته، وتوفي والده بسبب العدوى، إذ كان يعاني من مرض في القلب.

يذكر أن المملكة سجلت، الجمعة، 3938 إصابة جديدة بالفايروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 174577 حالة، كما سجلت تعافي 2589 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 120471. وأعلنت الصحة تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليصل مجمل عدد الوفيات إلى 1474 حالة.