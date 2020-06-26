أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس (الخميس)، إضافة 3 أعراض جديدة لقائمة الأعراض الخاصة بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه فايروس كورونا المستجد.

واعتمدت المراكز، أعراضا جديدة لفايروس كورونا، تشمل احتقان أو سيلان الأنف والغثيان والإسهال، لتضاف إلى الأعراض الأخرى التي تمّ إقرارها سابقا، وشملت السعال والحمى والشعور بالتعب وآلام العضلات والصداع وفقدان حاسة الشم أو التذوق والتهاب الحلق.

وأوضحت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، أن الأعراض الجديدة أدرجت على موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، الذي ذكر أن قائمة الأعراض آنفة الذكر، لا تشمل جميع الأعراض المحتملة للوباء.

وتختلف شدة الأعراض من شخص إلى آخر، حيث يبدأ المصابون بالشعور بها بعد يومين إلى 14 يوم بعد التقاط العدوى.

وتحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، كبار السن والمصابين بأمراض مثل الرئة والقلب والسكري، بأنهم قد يكونوا عرضة لمضاعفات خطيرة عقب إصابتهم بفايروس كورونا.

وتؤكد أن «علامات التحذير الطارئة التي لا ينبغي تجاهلها لكورونا تتضمن صعوبة في التنفس وألما في منطقة الصدر، وازرقاق الشفاه أو الوجه».