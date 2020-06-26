أوضحت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات معلومات وحقائق علمية عن أخطار وآثار المخدرات، ومن ضمنها بعض العلامات التي قد تكون مؤشراً على وجود خلل لدى الفرد، وتحتاج للاهتمام والمتابعة من المحيطين به؛ لأنها قد تدل على تعاطيه للمخدرات ومن أهمها:



• التغير المفاجئ في نمط الحياة كالغياب المتكرر والانقطاع عن العمل أو الدراسة.



• تدني المستوى الدراسي أو تدني أدائه في العمل.



• الخروج من البيت لفترات طويلة والتأخر خارج البيت ليلاً.



• التعامل بسرية في ما يتعلق بخصوصياته.



• تقلب المزاج وعدم الاهتمام بالمظهر.



• الغضب لأتفه الأسباب.



• التهرب من تحمل المسؤولية واللامبالاة.



• الإسراف وزيادة الطلب على النقود.



• تغيير مجموعة الأصدقاء والانضمام إلى «شلة» جديدة.



• الميل إلى الانطواء والوحدة.



• فقدان الوزن الملحوظ نتيجة فقدان الشهية.



ويأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يوافق اليوم (الجمعة) 26 يونيو والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي بأضرار المخدرات وتأثيراتها الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، وتفعيل التعاون بين المنظمات المسؤولة لغرض مكافحة تعاطي المخدرات واستخدامها والاتجار بها.