حذر أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، مرضى السكري من تجاهل أو تكاسل إجراء قياسات سكر الدم في المنزل، بعد أن نبّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس (الخميس)، إلى وجود عيب مصنعي في تشغيلة واحدة من شرائط اختبار مراقبة السكر تحمل اسم «ون تتش سيليكت بلس».



ودعا المرضى الذين يستخدمون هذه النوعية من أشرطة قياس السكر باستبدالها وفقاً لبيان الهيئة الذي أوضح إن الشرائط التي تنتجها شركة سويسرية وتحمل التشغيلة رقم 4582205، ينتج عنها استمرار في طلب عينة الدم دون ظهور نتيجة فحص نسبة السكر، ودعت الهيئة مستخدمي الشرائط المذكورة إلى التوقف عن استعمالها، والتواصل مع الممثل المعتمد للشركة لاستبدال الشرائط مجاناً.



ولفت إلى أن قياس سكر الدم عبر الأجهزة في المنزل يجعل مريض السكر مدركاً بحالته الصحية حتى لا يتعرض لأي حالة طارئة - لا سمح الله -، إذ إن التحكم في نسبة سكر الدم ضرورة صحية لاستقرار الحالة جسدياً ونفسياً.



وشدد على ضرورة تخزين الأشرطة في مكان معتدل الحرارة، بعيداً عن متناول الأطفال، وعدم وضع الجهاز في درجة حرارة شديدة الارتفاع، إذ إن ذلك قد يتسبب في الحصول على نتائج غير دقيقة عن مستوى السكر بالدم، لذلك يجب الحرص على حفظه في مكان بارد ومعتدل الحرارة، والحرص على وضع نقطة واحدة من الدماء، مع الحرص على تكرار الاختبار في حال وجود شكوك حول كمية الدماء الموضوعة على شريط جهاز قياس السكري، وأيضاً من المهم نظافة اليد لأن تراكم الأوساخ على اليد قد يؤدي إلى تضليل الاختبار، لذلك يجب الحرص على غسل اليد جيداً، للتأكد من عدم وجود رواسب أو أتربة تغطي سطح الجلد، مع الحرص على تجفيفها قبل وخز الجلد بواسطة الجهاز، للحصول على نتائج سليمة.