ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم (الجمعة) ولاية مانيسا غرب تركيا دون وقوع خسائر بشرية حتى الآن.وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال وقع تمام الساعة 10:21 بالتوقيت المحلي على عمق 4.4 كيلو مترات وكان مركزه منطقة آق حيصار.وأشارت إلى أن الزلزال استمر 15 ثانية وشعرت به المقاطعات والولايات المجاورة فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر في الأرواح جراء الزلزال.