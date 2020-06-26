أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 37,667 إصابة مؤكدة و 692 حالة وفاة نتيجة فايروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفايروس في الولايات المتحدة إلى 2,374,282 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفايروس 121,809 حالة وفاة.