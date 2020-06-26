أعلن وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية إيتيني لونغوندو، اليوم عن انتهاء مرض الإيبولا في الجزء الواقع بشمال شرق البلاد.

وأكد الوزير ايتيني أن هذه هي أطول وأكثر موجة معقدة من تفشي الإيبولا في تاريخ البلاد، لكن المرض في غرب أفريقيا في الفترة من 2013 ـ 2016 أوقع المزيد من الضحايا، مضيفًا أنه منذ بداية الموجة العاشرة من المرض في أغسطس 2018 سجلت البلاد عددًا تراكميًا لحالات الإصابة بلغ 3470، من بينهم 2287 حالة وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن تفشي المرض في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وحالة طوارئ صحية عالمية في يوليو 2019، لكن في بداية يونيو 2020، أعلنت جمهورية أن البلاد تأثرت مجددًا بالموجة الـ11 من المرض في شمال غرب البلاد.

ومنذ ذلك الحين، تم تسجيل 24 حالة إصابة، من بينهم 13 حالة وفاة حتى 23 يونيو الحالي وفقا لأرقام نشرتها منظمة الصحة العالمية.