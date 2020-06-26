أكد مصدر طبي، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية في مصر، أن الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي، مستقرة على جهاز التنفس الصناعي الاختراقي، مشيرًا إلى استقرار نسبة الأكسجين في الدم، بعد 34 يوم في العزل الصحي.

وبحسب موقع «اليوم السابع»، أكد المصدر الطبي، أن الجداوي ما زالت بالعناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين.

وأبدت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، استيائها من الشائعات التى تطارد والدتها كل ساعة على مواقع التواصل الاجتماعى، تفيد بوفاتها.