بعد أن تسببت جائحة كورونا في توقف شبه تام لحركة النقل الجوي العالمية، أعلن الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات أن الناقلة الخليجية بحاجة إلى تعديل إستراتيجيتها، وبحاجة إلى تركيز أكبر على جلب مزيد من الزائرين إلى دبي.

وقال مدير العمليات عادل أحمد الرضا: «سيتعين علينا تعديل بعض جوانب النموذج التشغيلي»، مضيفا أن طيران الإمارات ستركز على جلب مزيد من المسافرين لزيارة دبي إلى جانب الاستمرار في «ربط أنحاء العالم» عن طريق نموذج مركز العمليات ذاته الذي عولت عليه لأكثر من ثلاثة عقود، وذلك بحسب موقع «روسيا اليوم»..

وأوضح المسؤول بأنه «وبالنظر إلى المستقبل، لا يمكننا مواصلة نشاط طويل الأجل بمثل هذا الأسطول»، مؤكدا أنهم يحتاجون لضخ أنواع أصغر.

وبيّن أن 115 طائرة «إيه 380» تملكها طيران الإمارات سيعود بعضها فقط إلى الخدمة هذا العام، وأن الشركة في محادثات مع إيرباص لتأجيل ثلاث طائرات من المقرر تسليمها هذا العام.

وأضاف أنه من غير الواضح إن كانت بوينغ ستسلم النسخة الجديدة من الطائرة 777، المعروفة باسم 777 إكس، العام القادم، وتابع «إن الشركة لا تجري محادثات لإلغاء أي طلبيات طائرات».