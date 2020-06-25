تمكن علماء من الوصول إلى «كعب أخيل»، أي نقطة الضعف المميتة لفايروس كورونا، عبر تحديد البروتين الذي يستخدمه للالتصاق بالخلايا، بحسب دراسة نشرت في مجلة «نيتشر» العلمية.

وحسب «نيتشر»: «يقوم كورونا قبل أن يغزو الخلية، باستخدام بروتين يشكل شوكة لمساعدته على الالتصاق بالمستقبلات في الخلايا البشرية، ليدمج بعدها بالغلاف الخلوي، ويدخل الفايروس ويتكاثر داخلها، وهو ما يتسبب بالجائحة الحالية».

وأضافت المجلة: «إن العالمة الأمريكية جيسي بلوم من مركز فريد هتشنسون لأبحاث السرطان في سياتل بولاية واشنطن وزملاءها نجحوا في تعديل الحمض الأميني للبروتين الذي يشكل الشوكة لإنشاء أكثر من 3800 متغير لبروتين فايروس كورونا»، وذلك وفقا لموقع روسيا اليوم.

وتابعت: «سمحت هذه الاختبارات لفريق العمليات بتحديد الأحماض الأمينية التي إذا تم تعديلها فإنها يمكن أن تكسر شوكة الفايروس وتضعف قدرة ارتباطه بالخلايا البشرية».

وتؤكد المجلة أن «هذا الاكتشاف يمكن أن يساعد الباحثين على تطوير أجسام مضادة تحد من قدرة الفايروس على إصابة الخلايا البشرية».