شارك باحثون من جامعة طيبة مع الأمانة العامة للجنة الوطنية للتغذية بالمملكة في دراسة خليجية واسعة النطاق بعنوان «دراسة التغيرات على سلوكيات المجتمع والممارسات والرعاية التغذوية للممارسين المختصين في التغذية والممارسين الصحيين خلال جائحة كورونا».

وقام الفريق البحثي بقيادة الدكتورة خلود بخاري من قسم التغذية الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة طيبة، بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة الوطنية للتغذية في الهيئة العامة للغذاء والدواء، بإعداد الاستبيانات الخاصة بالاستطلاع والتحقق منها وإشراك عدد من الباحثين من دول الخليج العربي (الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان)، للمساهمة في هذا الاستطلاع الصادر من الفريق البحثي في المملكة. وذكرت الدكتورة خلود بخاري أن الاستطلاع يهدف إلى معرفة وتقييم الطرق المتبعة لدى المجتمع في دول الخليج العربية حول الحصول أو البحث عن المعلومات التغذوية قبل وبعد جائحة فايروس كورونا المستجد باستخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المتنوعة. وأوضحت بخاري أن المعلومات التغذوية المتوفرة في هذه الوسائل ليست دائماً صحيحة ولا يمكن الوثوق بها، كما أن سلوكيات المجتمع للحصول على المعلومات التغذوية وتلقي الرعاية التغذوية قد تتأثر بإجراءات الحجر الاحترازية المرتبطة بجائحة كورونا.