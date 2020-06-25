أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع الحصول على لقاح ناجح ضد فايروس كورونا المستجد خلال عام أو ربما 10 أشهر حال تسارع عملية تطوير المصل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم (الخميس): «نأمل أن نحصل على لقاح، قد يحدث هذا في غضون عام واحد وربما أسرع بشهرين في حال تسارع هذه الجهود»، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وشدد غيبريسوس على ضرورة أن يكون أي لقاح ناجح سلعة عامة، مشيرا إلى أن المنظمة وضعت إطارا لتوزيع المصل بعد الحصول عليه، لكن هذا البرنامج بحاجة إلى تأييد سياسي في كل أنحاء العالم.

وتأتي تصريحات غيبريسوس في الوقت الذي ازدادت فيه مخاوف في العالم من أن بعض الدول المتقدمة، خصوصا الولايات المتحدة، قد تعمل على احتكار كميات كبيرة من لقاحات وأدوية ضد فايروس كورونا المستجد، ما قد يحرم البلدان الفقيرة من الوصول إلى هذه العقاقير الحيوية.

وسبق أن أكدت منظمة الصحة أنها أدرجت 141 مصلا محتملا ضد فايروس كورونا المستجد في قائمتها للقاحات المعمول عليها حاليا، وبدأت نحو 20 منها مرحلة الاختبارات السريرية.

وأعربت سلطات بعض الدول، بينها الولايات المتحدة وروسيا، عن أملها في أن تبدأ إنتاج لقاحاتها ضد فايروس كورونا للاستخدام الجماعي قبل نهاية العام الحالي.