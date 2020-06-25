قرر مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه اليوم (الخميس)، البدء في المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وقلص مواعيد منع التجول الجزئي ساعة واحدة، ليصبح 9 ساعات من الـ8 مساء حتى الـ5 صباحا، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم.

وتشمل المرحلة الثانیة تشغيل مقرات العمل للجھات الحكومیة والقطاع الخاص بأقل من 30% من طاقتها، إضافة إلى عودة أنشطة الإنشاءات والبناء وعودة العمل في القطاع المالي والمصرفي.

كما تتضمن العودة الجزئية للمجمعات التجاریة من الساعة الـ10 صباحا حتى الـ6 مساء، وفتح متاجر التجزئة والمطاعم والمقاھي، من خلال تسلم الطلبات دون الجلوس، إضافة إلى فتح الحدائق والمتنزھات العامة.

وطبقا لبيانات وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي المصابين في الكويت منذ بداية الأزمة 42788 شخصا، والوفيات 339، بينما بلغ عدد المتعافين 33367 حتى اليوم.

وتتضمن خطة العودة للحياة الطبيعية، مثلما أعلنتها الحكومة في مايو، 5 مراحل تمتد كل منها 3 أسابيع كحد أدنى، بدءا من 31 مايو.

وتأخرت المرحلة الثانية التي كان مقررا أن تبدأ في 21 يونيو الجاري نحو 9 أيام بسبب زيادة أعداد المصابين بين المواطنين الكويتيين.