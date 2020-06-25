ظهرت، اليوم (الخميس)، بؤرة جديدة لفايروس كورونا المستجد في مستودع بمدينة بولونيا وسط إيطاليا، تستخدمه شركة نقل وتوصيل بضائع، بحسب موقع سبوتنيك.

وذكرت صحيفة «ريستو ديل كاردينو» أنه تم تسجيل 46 إصابة، 44 منها لا تظهر عليها أعراض.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اكتشاف البؤرة الجديدة بعد ظهور بؤرتين للعدوى في روما قبل أسبوعين، في الوقت الذي يبدو فيه أن الوباء تحت السيطرة، مع تسجيل ما بين 18 و30 وفاة يوميا بداية هذا الأسبوع، وتراجع عدد الإصابات.

وكان باحثون إيطاليون نشروا مقالا، أمس (الأربعاء)، أكدوا فيه أن الطوارئ جراء «كوفيد-19» انتهت، الأمر الذي أثار ردود فعل قوية في البلاد مع خشية كثيرين من حدوث موجة وبائية ثانية.

من جهتها، حذرت السلطات الصحية الإيطالية، الأسبوع الماضي، من ظهور «مؤشرات منذرة» بشأن انتقال عدوى فايروس كورونا المستجد، مؤكدة أن انتقال الفايروس «لا يزال قويا»، ما يستدعي «توخي الحذر».

وفي تقرير للمعهد العالي للصحة في إيطاليا، كشف أنه يستمر الإبلاغ عن عدد مرتفع من الإصابات بفايروس كورونا. وأوضح أنه رغم إيجابية الوضع بشكل شامل، إلا أن المعهد لاحظ بعض المؤشرات المنذرة المرتبطة بانتقال العدوى.

وكانت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) قد ذكرت أن دراسة أجراها المعهد العالي للصحة كشفت أن فايروس كورونا المستجد كان موجودا في مياه الصرف الصحي في ميلانو وتورينو بشمال إيطاليا منذ ديسمبر 2019، أي قبل شهرين من الإعلان رسميا عن رصد الوباء في البلاد.