أعلنت جامعة تسوكوبا اليابانية عن أن العلماء في ما يبدو قد عثروا في اليابان على أصغر بيضة ديناصور متحجرة في العالم.



وأصدرت الجامعة بياناً أشارت فيه، إلى أن الباحثين عثروا على هذه البيضة المتحجرة في ترسبات العصر الطباشيري في ضواحي مدينة تامبا غرب اليابان. ويبلغ عمر البيضة 110 ملايين سنة وطولها 4.5 سم وعرضها 2 سنتمتر، بحسب البيان.



وقد أطلق العلماء اسم Himeoolithus murakamii على هذه البيضة، حيث يعني المقطع الأول «بيضة متحجرة صغيرة»، والثاني يعود إلى اسم العالم الياباني شيجيرو موراكامي، الذي اكتشفها.



وشارك في أعمال الحفر في هذه المنطقة علماء الآثار من جامعة تسوكوبا ومتحف الطبيعة والإنسان وجامعة كالغاري الكندية. ويعتقد الباحثون أن هذه البيضة الفريدة تعود لديناصور قزم مفترس من نوع Europosaurus، الذي كان يسير على قدمين.



ويذكر أنه منذ بداية أعمال الحفر في هذه المنطقة عام 2019، عثر العلماء على أربع بيضات متحجرة و1300 قطعة من قشور البيض والعظام.