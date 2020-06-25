أكد أستاذ واستشاري الغدد الصماء بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، أن السيطرة على السكري وإبقاءه في مستويات منتظمة هدف مهم لكل شخص يتم تشخيصه بالسكري، ولكن يزداد الأمر أهمية أثناء الأيام المرضية التي يكون فيها الشخص قد أصيب بأحد الأمراض (مثل: البرد أو الأنفلونزا الموسمية، التهاب الحلق، الإصابات، علاج أمراض الأسنان الشديدة، الخضوع للجراحة، الضغوط النفسية)، إذ ينصح بمناقشة خطة التعامل مع المرض مع الطبيب المعالج، وعدم تناول أي أدوية من تلقاء النفس.



ولفت البروفيسور الأغا إلى أن هناك قواعد للتعامل مع السكري في أيام المرض:



1- الأنسولين وأدوية السكري:



• يجب الالتزام بأخذ جرعات الأنسولين والأدوية حتى في وقت المرض.



2- التغذية والسوائل، ينصح بشرب كوب أو نصف كوب من الماء أو السوائل الخالية من السكر كل ساعة، وذلك لتجنب الجفاف، والحرص على تناول الوجبات في مواعيدها مع ضبط مستوى السكر.



3- قياس مستوى السكر إذ ينصح بقياس مستوى السكر في الدم باستخدام الجهاز المنزلي كل 4 ساعات وتدوين النتائج.



4- أدوية علاج الأعراض، قد يحتاج الشخص إلى تناول أدوية إضافية لعلاج الحالة المرضية، وفقاً لتوجيهات الطبيب.



وشدد على مرضى السكري بضرورة اتباع خطة الغذاء الصحي التي وضعها الطبيب أي الالتزام بالحمية تماماً، وأكل الوجبات والوجبات الخفيفة بنفس الوقت تقريباً كل يوم، وممارسة النشاط الجسدي بما مجموعه 30 دقيقة يومياً، ويمكن استشارة الطبيب لمعرفة أفضل النشاطات المناسبة للمريض.