أكد استشاري طب الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج لـ«عكاظ»، أن العلاقة وثيقة بين نوعية الغذاء والتحكم بمرض الروماتويد، إذ إن كثيراً من الأطباء لا يؤمنون بأهمية الغذاء في الروماتويد، إذ إنه لاشك أن ما نأكله سيؤثر على صحتنا نحو الأفضل أو الأسوأ سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، فبعض الدراسات استندت على الدور الهام الذي يلعبه الغذاء في التحكم بحدة المرض حيث لاحظت كثيراً من مرضى الروماتيزم وخاصة الروماتويد يسألون الأطباء سواءً في الدول العربية أو الغربية ماذا نأكل؟، فيجيب معظمهم بأن مريض الروماتويد يستطيع أكل ما يريد.



وتابع د. الحاج قائلاً: من خلال استجوابي لمرضى الروماتويد أكد لي بعض المرضى أن تغيير نظام الطعام قد أدى إلى إحداث تغيير كبير في حياتهم، وقد وجدت أن حوالى نصفهم تزداد أعراضهم عند تناول غذاء معين وهذا يدعم الاقتراح القائل بأن نوعية الغذاء (الحمية) تؤثر على العملية الالتهابية بشكل عام، وإحدى الآليات المقترحة لعلاقة الغذاء بالروماتويد هي تحرير أو إفراز الحموض الأمينية الفعالة في الأوعية الدموية مثل:[ التيرامين - الدوبامين - الهستامين - السيرتونين] (والأخيران يفرزان عند تفاعل الجسم المضاد مع الجسم الغريب ويؤديان إلى تقلص العضلات الملساء وزيادة النفوذية للأوعية الشعرية وبالتالي تخترق الكريات البيضاء إلى مصل الدم ومن ثم يحدث زيادة حجم منطقة الانتفاخ).



وينصح بضرورة قبل إعطاء المريض حمية غذائية معينة يجب أخذ القصة المرضية بالتفصيل والمتضمنة الأدوية والمضاعفات على جميع أجهزة الجسم وتغير الوزن، فاضطراب الوزن بين فترة وأخرى يعتبر كمقياس مهم للحالة الغذائية فقد وجد نقص وزن المصابين بالروماتويد مقارنة بالطبيعيين وقد يعزى إلى ازدياد إنتاج السيتوكينات (والتي هي عبارة عن بروتينات تزداد عند الالتهاب) في الروماتويد والذي قد يترافق بتناقص الكتلة الجسمية وتبدل المأخوذ من الطاقة والاستقلاب، بالإضافة إلى الفحص السريري إذ يجب عمل بعض التحاليل مثل صورة الدم الكاملة لمعرفة درجة فقر الدم قبل البدء بالحمية.



وأكد أن أفضل القواعد التي يجب اتباعها تلك التي تقول، كلما تقدم بالفرد السن عشر سنوات يجب عليه أن يخفف كمية الطعام بنسبة 10 % وأما بالنسبة للنحيل المصاب بالتهاب المفاصل وكذلك لبعض المصابين بالتهاب المفاصل الرثياني والذي يؤدي إلى فقد الشهية فإن الطبيب سيضع جدول تغذية مفيداً يساعد المريض على كسب الوزن اللازم لإعادته إلى ما هو معقول وصحيح، والتغذية الصحيحة تساعد على كسب القيمة الغذائية اللازمة للانتفاع إلى أكبر حد ممكن من الأدوية.