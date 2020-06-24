حسم أطباء كنديون الجدل حول نوعية السعال وارتباطه بالإصابة بفايروس كورونا المستجد. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أكد الأستاذان في جامعة فيكتوريا الكندية ماجا حصاريك وفاسو أبوستولوبوليس أن السعال أحد أقرب الأدوات التشخيصية لاكتشاف مرض كوفيد-19 مبكراً، إذ يكون جافا وقويا ومستمرا بلا بلغم، ويبدأ في الجزء الخلفي من الحلق ويؤدي لخشونة الصوت، كما يرافقه ضيق التنفس بسبب تهيج أنسجة الرئة، وتصحبه حمى (ارتفاع في درجة الحرارة) وآلام في العضلات، ويتطور مصحوبا بالإرهاق دون مجهود. واستدركا: «السعال العرضي صحي نوعا ما، إلا أن استمراره أو مرافقته بمخاط دموي أو حمى، فهي علامات تنذرك بضرورة زيارة الطبيب».