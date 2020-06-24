في أول ظهور لها بعد غياب طويل، نشرت المغنية اللبنانية سميرة توفيق صورة (الأربعاء) على صفحتها في «فيسبوك» بصحبة ابنة أخيها لينا رضوان، مرتدية حجابا وكمامة، أثناء مغادرتها مطار بيروت في طريقها إلى مستشفى كليفلاند في أبوظبي لإجراء فحوصات روتينية، عقب انتهاء فترة الحجر الصحي. وعلقت توفيق قائلة: «شيء محزن أن تصاب الحركة في مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي بالشلل، إذ بدا فارغا، لا يضج بحركة المغادرين والوافدين كعادته.. مطار بيروت حزين كباقي مطارات العالم.. لكن كلنا أمل أن يختفي الوباء وتعود الحياة لطبيعتها».كما نشرت لينا رسالة مصورة من توفيق إلى اللبنانيين وصفت فيها ما يحدث بالمحزن، آملة أن تنتهي الأزمة ويرأف بنا الله. ومما ورد في كلمتها: «يعزّ عليّ أن أجد مطار بيروت فارغاً، الأشخاص الموجودون يعدّون على الأصابع، الحقيقة أمر محزن نعود ونقول الحمد لله.. ليرأف بنا ويرفع هذه الأزمة عن الجميع».