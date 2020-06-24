رشحت «نتفليكس» اللبنانية نادين لبكي ضمن 17 مخرجا عالميا لتصوير فيلم قصير عن حياتها وعائلتها في الحجر المنزلي جراء كورونا، على أن تبدأ المنصة بثها اعتبارا من الخميس القادم. واستخدمت لبكي بيروت خلفية لفيلمها باعتبارها كانت محور فيلمها «كفر ناحوم» عام 2018. أما المخرج الأسكتلندي ديفيد ماكنزي فقد شكلت غلاسغو مسقط رأسه محوراً لعمله. فيما اختير ضمن القائمة الممثلتان كريستن ستيوارت التي صورت فيلمها في لوس أنجليس، وماغي جيلنهال التي اختارت مكان احتجازها، فيرمونت، أما مخرج فيلم «جاكي» بابلو لورين فكان في سانتياغو، وصوّر المخرج الفرنسي لادج لي- مالي الأصل، الذي رشح للأوسكار عن فيلم «لي ميزيرابل»، في باريس.