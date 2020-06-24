تطلق جمعية الثقافة والفنون في الدمام ملتقى النص المسرحي في دورته الثالثة «أون لاين»، وستبدأ اللقاءات في الساعة 9 مساء عبر قناة الجمعية على «يوتيوب»، بمشاركة 21 من الكتاب المسرحيين، بينهم 9 من السعودية و12 من بقية الدول العربية، بهدف الاحتفاء بالنص المسرحي والتعريف بالكتاب المسرحيين ونصوصهم. ويقول مشرف لجنة المسرح مدير اللقاء ناصر الظافر: بعد نجاح الدورة الأولى والثانية من الملتقى، قررنا إقامة الدورة الثالثة. وفكرة الملتقى جاءت من الكاتب السعودي عباس الحايك للاحتفاء بالنصوص المسرحية، فيما يتخلل اللقاء عزف عود للفنان سلمان جهام مشرف لجنة الموسيقى بالجمعية، ومحاضرة للكاتب المسرحي المغربي عبدالكريم برشيد.