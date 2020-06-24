اعترف «تويتر» أن خللا أمنيا سرّب معلومات بعض شركاء الإعلان والمستخدمين، بما فيها أجزاء من أرقام بطاقات الائتمان، والفواتير المخزنة في ذاكرة المتصفح المؤقتة، وتمكن البعض من عرضها على أجهزة الكمبيوتر. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قال بيان «تويتر» (الأربعاء): «آسفون، يبدو أن عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وآخر 4 أرقام لبطاقات الائتمان المرتبطة ببعض الحسابات تم عرضها.. سنتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة». وأضاف: «بمجرد اكتشافنا الخلل، حللنا المشكلة واتصلنا بعملاء متأثرين لإبلاغهم بضرورة الحذر وحماية أنفسهم». وقالت الصحيفة إن المنصة على علم بالثغرة منذ 20 مايو، أي قبل أكثر من شهر من اكتشاف الخلل.